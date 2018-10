Auto überschlägt sich auf der A46 - Fahrer lebensgefährlich verletzt

Schwerer Verkehrsunfall

Iserlohn - Bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der A46 wurde ein 22-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Er und seine 53-jährige Beifahrerin, die ebenfalls schwer verletzt wurde, hatten sich in Höhe des Rastplatzes Heimberg mehrfach überschlagen. Der Fahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.