"Das ist eine traurige Entwicklung": Das sagt der Innenminister zum Start der Motorradsaison

Westfalen - Zum Start der Motorradsaison wirbt Innenminister Herbert Reul gemeinsam mit der nordrhein-westfälischen Polizei sowie Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern um mehr Sicherheitsbewusstsein.

"Motorradfahrer haben keinen Sicherheitsgurt und keinen Airbag. Deshalb kommt es umso mehr auf das eigene Verhalten und die richtige Schutzkleidung mit Protektoren und Warnwesten an", sagte Reul am Montag in Wuppertal.

Dort besuchte der Minister auf einem Parkplatz an der L 74, einer beliebten Bikerstrecke, eine Informationsveranstaltung des Verkehrspräventionsprojektes "Am Limit lenkt der Zufall" der Wuppertaler Polizei. In diesem Netzwerk setzen sich "Biker für Biker" für mehr Verkehrssicherheit ein.

Wie Unfälle verhindert werden könnten

Sie tauschen Erfahrungen aus und bieten Übungen an. Sie zeigen beispielsweise, wie durch richtiges Bremsen und vorausschauendes Fahren Unfälle verhindert werden können. "Für Motorradfahrer ist es überlebenswichtig, die eigene Geschwindigkeit und die Maschine richtig einschätzen zu können", betonte Reul.

Sicherheitsmaßnahmen auf L 856 verpuffen: "Sperrung letzte Option"

L707 ab April für Motorradfahrer gesperrt

84 Tote in 2017

Im vergangenen Jahr sind bei Verkehrsunfällen in Nordrhein-Westfalen 84 Motorradfahrer gestorben. Mehr als jeder zweite von ihnen hatte den Unfall selbst verursacht. Viele waren zu schnell unterwegs. "Das ist eine traurige Entwicklung. Gerade Fahranfänger und Wiedereinsteiger sind hier besonders betroffen", so Reul.

Waghalsigkeit, mangelnde Fahrpraxis und Selbstüberschätzung mit leistungsstarken Maschinen führen zu folgenschweren Unfällen. "Deshalb ist es besonders wichtig, als Anfänger oder nach einer längeren Pause ein Fahr- und Sicherheitstraining zu absolvieren", sagte der Minister.

Ein Drittel der Unfälle geschah aber auch, weil Autofahrer Bikern die Vorfahrt nahmen oder mit ihnen beim Abbiegen kollidierten. "Die Autofahrer müssen sich im Frühjahr auch wieder an die Biker auf den Straßen gewöhnen. Häufig wird die Geschwindigkeit von entgegenkommenden Motorrädern unterschätzt. Deshalb müssen alle besonders aufmerksam sein", appellierte Reul.

