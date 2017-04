Unbekannte Täter fahren mit Pkw ins Schaufensters eines Juweliergeschäfts

Spektakulärer Vorfall in Lüdenscheid

+ © Sarah Reichelt Durch den Vorfall ist der Rahmen beschädigt, daher wird erst einmal provisorisch eine neue Scheibe eingesetzt. © Sarah Reichelt

[Update, 11 Uhr] Lüdenscheider - Unbekannte Täter fuhren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit einem Pkw in das Schaufenster eines Juweliergeschäfts in der Lüdenscheider Fußgängerzone.