Rocker-Razzia in den Morgenstunden - Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen

Kreis MK - Die Polizei durchsucht seit dem frühen Morgen Wohnungen und Räume des Vereins „Osmanen Germania Boxclub“, laut einer Pressemitteilung des Landesinnenministeriums auch in Lüdenscheid, Werdohl und Plettenberg. Einige Mitglieder des Klubs gelten als gefährlich.

Unter der Führung des Polizeipräsidiums Essen würden insgesamt 41 Objekte durchsucht, teilten die Ermittler mit. Dabei setze die Polizei teilweise auch Spezialkräfte ein, weil die betroffenen Rocker als gefährlich eingeschätzt würden. In NRW sind nach Angaben des Innenministeriums rund 800 Beamte in mehr als 20 Städten im Einsatz.

Die Durchsuchungen sollen zur Aufklärung von Vereinsstrukturen und -aktivitäten dienen. Es bestehe der dringende Verdacht, dass Zweck und Tätigkeit des Vereins gegen Strafgesetze verstoßen, wird NRW-Innenminister Herbert Reul in einer Pressemitteilung seines Hauses zitiert.

Die Maßnahmen finden unter anderem in Essen, Duisburg, Köln, Bottrop, Gelsenkirchen, Bochum, Wuppertal, in Lüdenscheid, Werdohl und Plettenberg statt. Auch in Hessen und Baden-Württemberg wurden Objekte durchsucht, hieß es.

In Werdoh l wurde nach Angaben der Polizei Essen ein Objekt durchsucht; gegen 6 Uhr verschaffte sich das SEK Zugang zu einem Objekt im Stadtgebiet. Nachdem die Spezialkräfte die Tür geöffnet hatten, überließen sie den Kollegen der Kripo das Feld, die gegenwärtig noch vor Ort sein sollen. Wo genau sich der Einsatzort befindet, ob es Festnahmen gab oder ob sich belastende Hinweise ergeben haben, wollte die Behörde aus ermittlungstaktischen Gründen nicht preisgeben.

"Voll auf Null-Toleranz-Linie"

"Ich freue mich, dass der Bundesinnenminister so konsequent gegen kriminielle Rockerbanden vorgeht", so Reul weiter. "Das liegt voll auf unserer nordrhein-westfälischen Null-Toleranz-Linie". Die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern habe nach seinem ersten Eindruck "außerordentlich gut" funktioniert.

Der Verein "Osmanen Germania BC" hat nach Erkenntnissen des Landesinnenministeriums rund 150 Mitglieder und soll vorgeben, sich als Boxclub vor allem um Jugendliche zu kümmern. Tatsächlich sei es in der Vergangenheit wiederholt zu schweren Körperverletzungs- und versuchten Tötungsdelikten bei Auseinandersetzungen mit anderen Rockergruppen gekommen.

Man beobachte die Szene sehr genau und lasse sich von diesen Organisationen nicht blenden, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Verbindungen zu Erdogans AKP?

Die Rockergruppe "Osmanen Germania" hat derzeit bundesweit etwa 300 Mitglieder und steht nach Einschätzung des nordrhein-westfälischen Innenministeriums in Verbindung zur türkischen Regierungspartei AKP und zum Umfeld des Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Die Gruppierung vertrete türkisch-nationalistische und rechtsextremistische Positionen. - eB/dpa

