Großbrand zerstört Galvanikfirma in Iserlohn

Iserlohn - Ein Großbrand hat einen Galvanikbetrieb an der Bundesstraße 233 in Iserlohn zerstört. Die Feuerwehr ist die ganze Nacht mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Eine mehrere hundert Quadratmeter große Halle des Betriebs an der Baarstraße brannte "in voller Ausdehnung". Die Flammen schlugen meterhoch aus dem Dach. Die Gebäude der Firma waren nicht mehr zu retten, Menschen wurden offenbar nicht verletzt.

Großbrand in Galvanikfirma in Iserlohn Zur Fotostrecke

Die Feuerwehr Iserlohn löste bereits kurz nach Eintreffen am Einsatzort am Sonntagabend gegen 19 Uhr "Stadtalarm" aus - sämtliche Löschzüge wurden damit alarmiert. Außerdem forderte die Iserlohner Wehr mehrere Löschzüge aus den Nachbarstädten an. Bis zu 150 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.

Anwohner wurden über Lautsprecherdurchsagen und die Warn-App Nina informiert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Rauchwolke war vor Einbruch der Dunkelheit kilometerweit im nördlichen Märkischen Kreis zu sehen. In sozialen Netzwerken wurden schnell zahlreiche Bilder von der Rauchsäule geteilt.

Ob die Rauchgase eine Gefahr für die Bevölkerung darstellen, untersuchte ein ABC-Zug der Feuerwehr. Am späten Abend konnte noch keine Entwarnung gegeben werden. Der Rauch zog in Richtung der Ortsteile Iserlohner Heide, Iserlohn-Nussberg, Iserlohn-Zentrum sowie Teile von Hemer.

Eine große Schwierigkeit war die Lage der Firma. Die Feuerwehr musste ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarte historische Fabrikenanlage Maste-Barendorf verhindern. Das Kulturdenkmal besteht aus knapp zehn Gebäuden. In der Anlage sind unter anderen Künsterateliers, ein Trauzimmer sowie ein Museum untergebracht. Der Bereich um die Anlage Maste-Barendorf ist ein beliebtes Ausflugsziel.

Die betroffene Firma an der B233 ist auf das galvanische Verzinken und thermatische Behandeln spezialisiert. Beim Galvanisieren werden metallische Schichten wie Kupfer, Nickel, Chrom, Zinn oder Messing auf andere Materialien aufgebracht. Das Unternehmen ist Zulieferer für die Automobilindustrie.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, blieb am Sonntagabend unklar.

Autofahrer sollten den Bereich an der Baarstraße weitgeräumig umfahren. Die B233 ist komplett gesperrt.

Quelle: wa.de