Nach Insolvenz: Diese Filialen von Sondermann Brot bleiben bestehen

Die Geschäftsführung von Sondermann Brot hat die Mitarbeiter darüber informiert, dass die Gespräche und Verhandlungen über einen neue Unternehmensstruktur erfolgreich abgeschlossen wurden. Das erklärt die Traditionsbäckerei mit Hauptsitz in Drolshagen via Pressemitteilung.

Drolshagen - Ab Oktober 2020 betreibt Sondermann Brot demnach noch gut 50 Filialen, Produktion und Logistik werden in einer Gesellschaft zusammengefasst. Im Großkunden- und Liefergeschäft baut Sondermann Brot seine Wettbewerbsposition weiter aus. „Dadurch verringern sich die unternehmerischen Risken der mittelständischen Bäckereigruppe mit künftig insgesamt 475 Beschäftigten“, so die Mitteilung.

Sondermann Brot werde in den kommenden Monaten im Groß- wie im Einzelhandel in die Kassen- und Logistiksysteme investieren und diese digitalisieren. Parallel dazu werden die Bestellprozesse insbesondere im Interesse der Großkunden digitaler und somit flexibler. Im Einzelhandelsgeschäft plant Sondermann Brot konkret, das Erscheinungsbild der Filialen weiter zu modernisieren.

Sondermann-Brot: Die künftigen Planungen

Bis zum Weihnachtsgeschäft überarbeitet Sondermann Brot im Zuge der Neuausrichtung die Angebotspalette seiner mehrfach prämierten Backwaren: „Der Ursprung von Sondermann Brot wurzelt im Bäckerhandwerk. Davon zeugen Qualitätsauszeichnungen und Prädikate, die wir Jahr für Jahr wieder verdienen“, erklärt Geschäftsführer Hermann Sondermann. „An diese gute Tradition knüpfen wir an und entwickeln im Zuge unserer Neuausrichtung unser Sortiment Stück für Stück zeitgemäß weiter“.

Sondermann-Backwaren sind seit 2001 Jahr für Jahr mit dem Prädikat „Gold“ der Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) ausgezeichnet, zuletzt im Jahr 2019. Wiederholt wurde Sondermann mit dem „Preis für langjährige Produktqualität“ der DLG geehrt. Das ist die höchste renommierte Qualitätsauszeichnung, die eine Bäckerei überhaupt erhalten kann. Dieser Preis wird ausschließlich an Unternehmen vergeben, die 15 Jahre in Folge Spitzenleistungen bei den internationalen DLG-Qualitätsprüfungen erreicht haben. Sondermann wurde zuletzt im November 2019 mit dem Landesehrenpreis für Lebensmittel des Umweltministeriums NRW ausgezeichnet.

Sondermann-Brot: Die Geschichte

In den vergangenen Monaten hat der stationäre Einzelhandel den wohl größten Einbruch seiner Geschichte erlebt. „Marken, die bislang ‚Anker‘ für Innenstädte oder Einkaufszentren waren, brachten verlässliche Laufwege, Kundenfrequenz und Umsatz“, so Sondermann. „Dieser Umbruch, der Verlust bislang verlässlicher ‚Anker‘ oder Kundenmagneten war maßgeblich dafür, dass wir unser Geschäftsmodell konsolidiert haben. In diesen unwirklichen, angespannten Pandemie-Zeiten waren und sind wir so gut aufgestellt, dass wir zügig eine gestraffte, wettbewerbsfähige Lösung verhandeln und vereinbaren konnten“.

Gegründet wurde das Unternehmen 1949 von Robert und Klara Sondermann. Im Zuge eines ersten Insolvenzverfahrens im Herbst 2011 beteiligte sich der Investor Lafayette Capital Partners bei Sondermann. Ende August 2018 hatte Sondermann für die Hälfte seiner Tochtergesellschaften Anträge auf Eröffnung von Insolvenzverfahren gestellt, um die mittelständisch geprägte Gruppe nach einer Hitzewelle weiter zu sanieren. Der Bäckereibetrieb erwirtschaftete damals mit 780 Beschäftigten in der Produktion und in gut 100 Filialen einen Jahresumsatz von knapp 20 Millionen Euro. Lafayette Capital Partners und die Familie Sondermann unterstützen die Neuausrichtung als Gesellschafter, bleiben weiterhin bei Sondermann Brot engagiert.

Sondermann-Brot: Die Filialen ab Oktober 2020

Bochum

Haydnstraße, Herner Straße (NETTO), Universitätsstraße

Dortmund

Aplerbecker Straße, Im Defdahl, Käthe Kollwitz Straße

Ennepe-Ruhr-Kreis

Enneptal: Neustraße

Witten: Holzkampstraße, Kohlensiepen

Hamm

Sachsenweg (OBI), Sieboldtstraße, Weststraße

Hochsauerlandkreis

Sundern: Hauptstraße

Winterberg: Poststraße

Kreis Mettmann

Langenfeld: Rheindorfer Straße (Hagebaumarkt)

Mettmann: Bismarckstraße

Kreis Olpe

Frenkhausen: Biggeseestraße

Olpe: In der Trift

Rönkhausen: Glingestraße

Kreis Recklinghausen

Castrop-Rauxel: Langestraße

Recklinghausen: Bruchweg

Waltrop: Dortmunder Straße, Hochstraße

Kreis Siegen-Wittgenstein

Eichen: Hagener Straße

Kreis Soest

Lippstadt: Am Mondschein

Warstein Sichtig: Möhnestraße

Kreis Unna

Bergkamen: Geschwister-Scholl-Straße (Globus), Parkstraße

Lünen: Graf-Haeseler-Straße

Selm: Kreisstraße

Unna: Hans Böckler Straße (Globus)

Werne: Lünener Straße

Leverkusen

Düsseldorfer Straße

Märkischer Kreis

Altena: Markaner/Bachstraße (Bahnhof)

Halver: Schulstraße

Kierspe: Schmiedestraße

Lüdenscheid: Brunscheider Straße (OBI), Herrscheider Landstraße

Meinerzhagen: Immecker Straße (NETTO), Oststraße

Plettenberg Huss: Herscheider Straße

Schalksmühle: Bahnhofstraße

Diese Filialen im Märkischen Kreis schließen

Oberbergischer Kreis

Drabenderhöhe: Zeithstraße (NETTO)

Gummersbach: Kaiserstraße

Rheinisch-Bergischer Kreis

Rösrath Apotheke: Hauptstraße

Rhein-Sieg-Kreis

Troisdorf: Aggerstraße, Roncallistraße (EDEKA)

Solingen

Bismarckstraße

Wuppertal

Hatzfelder Straße, Märkische Straße (NETTO)

