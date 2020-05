Zeuge erwischt Kiosk-Einbrecher - Verfolgungsjagd mit der Polizei endet mit Unfall

Drei Festnahmen

Filmreife Szenen spielten sich in der Nacht zu Montag zwischen Drolshagen und Meinerzhagen ab: Ein Zeuge beobachtete einen Einbruch in einen Kiosk an der Listertalsperre. Die Verfolgungsjagd der drei Täter mit der Polizei endete in einem Unfall.