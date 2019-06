Drogenring gesprengt: Vier Festnahmen, 130.000 Euro und Waffen beschlagnahmt

Wohnungsdurchsuchungen in Hagen, Iserlohn und Dortmund

Die Staatsanwaltschaft Hagen und das Kriminalkommissariat für Organisierte Kriminalität des Polizeipräsidiums Hagen haben am Donnerstag über einen Schlag gegen Drogenkriminalität informiert. Bei acht Wohnungsdurchsuchungen in Hagen, Iserlohn und Dortmund wurden Drogen, mehr als 130.000 Euro Bargeld und Waffen beschlagnahmt. Vier Personen sitzen in Haft.