Dramatisches Ende einer Techno-Party: DJ (27) stirbt vor den Augen der Gäste

Umfangreiches Foto- und Videomaterial muss ausgewertet werden

+ © picture-alliance / dpa Dramatisches Ende einer Techno-Party in Lüdenscheid: Ein DJ (27) brach bei einem Auftritt plötzlich am Pult zusammen und starb (Symbolbild). © picture-alliance / dpa

Dramatisches Ende einer Techno-Party in Lüdenscheid: In der Nacht zu Sonntag ist gegen 3.35 Uhr ein 27-jähriger DJ bei einem Auftritt plötzlich am Pult zusammengebrochen. Besucher des Clubs und Rettungskräfte bemühten sich nach Angaben der Polizei vergeblich darum, den Lüdenscheider zu reanimieren, er starb vor den Augen der Gäste.