Autos starten illegales Rennen - und stoßen nach wenigen Metern zusammen

Von: Daniel Schinzig

Ein illegales Autorennen in Dortmund kam zu einem schnellen Ende: Beide Autos kollidierten nach wenigen Metern.

Dortmund - Zwei Autos leisteten sich in der Nacht zu Montag (29. August) auf dem Innenstadtwall in Dortmund (NRW) ein illegales Autorennen. Das nahm allerdings ein schnelles und so von den beiden Fahrern sicher nicht gewolltes Ende: Es kam nach wenigen Metern zum Unfall.

Wie die Polizei mitteilt, fuhren der 28-jährige Fahrer eines Mercedes und der 32-jährige Fahrer eines BMW auf dem Ostwall zunächst mit angemessenem Tempo. Kaum waren sie am Blitzer vorbei, beschleunigten beide Fahrzeuge abrupt und lieferten sich ein illegales Rennen. Aber: Bereits nach wenigen Metern stießen die beiden Fahrzeuge seitlich zusammen. Der Verkehrsunfall beendete das Rennen und rief ungebetene Zuschauer auf den Plan: Die Polizei.

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten die Polizisten schnell erfahren, was geschehen war. Der 28-jährige Mercedesfahrer aus Werdohl musste, ebenso wie der 32-jährige BMW-Fahrer aus Lünen, den Heimweg zu Fuß antreten. Denn sowohl die beiden Fahrzeuge, als auch die Führerscheine und die Mobiltelefone wurden von der Polizei beschlagnahmt. Außerdem erwartet beide Männer ein Strafverfahren.

Immer wieder kommt es in Dortmund zu illegalen Autorennen auf dem Ostwall. Erst wenige Tage zuvor verlor ein Fahrer die Kontrolle über sein Auto und krachte gegen einen Mast.