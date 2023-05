Gab es ein Erdbeben? Mess-Stationen registrieren Sprengung der A45-Brücke

Von: Jan Schmitz

Gab es ein Erdbeben, als die A45-Talbrücke Rahmede fiel? Schaulustige spürten Erschütterungen des Bodens. Es war wohl keine Einbildung.

Lüdenscheid - Die Druckwelle, die sich nach der Sprengung der Talbrücke durch das Rahmedetal schob, war noch in hunderten Metern Entfernung deutlich zu spüren. Es fühlte sich an wie ein Windstoß, der deutlich zeitversetzt die Zuschauer erreichte und etwas überraschend kam.

Nach dem Sprengsignal „Drei, zwo, eins, Zündung“ um Punkt 12 Uhr durch Sprengmeister Michael Schneider ertönte, waren zunächst laute Knalle zu hören wie bei einem Feuerwerk, die Explosionen an den Pfeilern waren zu sehen. Als die 17.000 Tonnen der Talbrücke Rahmede dann wie geplant nach unten ins Fallbett stürzten und mit lautem Krach aufschlugen, meinten einige Schaulustige im Umfeld, auch Erschütterungen des Bodens bemerkt zu haben.

„Das ist durchaus möglich, schließlich handelt es sich hier um eine oberflächennahe Erschütterung, die durch die Sprengung und den Aufschlag der Brücke ausgelöst wurde. Es hängt davon ab, wie viel Energie dabei freigesetzt wird, ob man es wahrnimmt“, sagt Jens Zeiß, Diplom-Geophysiker beim Geologischen Dienst NRW. Eigentlich liegt die Wahrnehmungsschwelle für Erdbeben bei einer Magnitude von 2,5, das gilt jedoch für Erdbeben, die zumeist in großer Tiefe entstehen. „Im Nahbereich spürt man bei einer Erschütterung an der Oberfläche auch Magnituden deutlich unter 2,5“. Der Geologische Dienst NRW hat für die Sprengung der Talbrücke Rahmede eine Magnitude von 1,2 gemessen.

Seismogramme der nächstgelegenen Messstationen von der Sprengung der Talbrücke Rahmede © Geologischer Dienst NRW

Für unsere Redaktion hat Zeiß die Messdaten am Sprengtermin am Sonntag, 7. Mai, um 12 Uhr ausgewertet. Und in der Tat: Die Sprengung der Talbrücke Rahmede löste ein leichtes Erdbeben aus, das noch weit entfernt von den Erdbeben-Messstationen registriert wurde. „Wir können noch in 100 Kilometern Entfernung Signale sehen, wenn man weiß, dass es die Sprengung gab“, sagt Zeiß.

Sprengung der Talbrücke Rahmede: Seismogramme zeigen Erschütterungen an

„Die Sprengung haben wir in unserem Mess-Netzwerk recht gut gesehen. Es wurde eine Oberflächenwelle angeregt, die von allen Messpunkten in der Nähe aufgezeichnet wurde“, erklärt der Diplom-Geophysiker. Je näher die Messstationen am Epizentrum in Lüdenscheid liegen, desto deutlicher sind die Erschütterungen durch die einstürzende Talbrücke zu erkennen, wie die Seismogramme der einzelnen Messstationen belegen.

Die nächstgelegene Messstation zur Rahmedetalbrücke ist die Ennepetalsperre in Breckerfeld in einer Entfernung von 15 Kilometern. Hier kam die seismische Welle etwa sieben Sekunden nach der Sprengung an und weist den höchsten Ausschlag auf. An der Messstation Sorpesee (etwas 27 Kilometer entfernt) waren die Wellen flacher, aber auch nach zehn bis 15 Sekunden noch deutlich zu erkennen. An der Essener Messstation Hespertal (42 Kilometer entfernt) kam die seismische Welle nach 22 Sekunden an.

Die Talbrücke Rahmede fiel wie geplant ins Fallbett. © Cornelius Popovici

Die bislang stärkste Erschütterung im Märkischen Kreis ist aus Hemer dokumentiert. Hier wurde am 22. November 2008 ein Beben der Stärke 2,9 registriert. Ein Erdbeben im niederländischen Roermond in einer Tiefe von 18 Kilometern war das schwerste Erdbeben in ganz Nordrhein-Westfalen. Es hatte eine Stärke von 5,9. Im Rheinland wurden damals mehr als 30 Menschen verletzt, im Kreis Heinsberg mussten beschädigte Häuser abgerissen werden. Daraufhin war das Erdbebenkontrollnetz in der Rheinischen Bucht ausgebaut worden.

„Das Sauerland liegt weitgehend außerhalb von Erdbebenzonen. Die Erdbebengefährdung ist hier gering. Bislang sind im Sauerland keine größeren Erdbeben gemessen worden“, hatte der Geologische Dienst vor einigen Monaten mitgeteilt, nachdem in Meinerzhagen Erdstöße mit einer Magnitude von 1,8 in einer Tiefe von fünf Kilometern gemessen worden waren.