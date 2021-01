Oberbergischer Kreis: Ansteckendere Corona-Mutante in 14 Fällen nachgewiesen

Kreis war Hotspot

Im Oberbergischen Kreis ist bei 14 positiven Corona-Tests eine neue Mutante des Coronavirus nachgewiesen worden - auch in direkt an den Märkischen Kreis angrenzenden Kommunen. Die nachgewiesene Mutation trat im November zuerst in der Nähe von dänischen Nerzfarmen auf. Sie soll infektiöser sein als die Ursprungsvariante.