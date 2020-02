Großer Feuerwehreinsatz in Menden: Brand in Galvanik-Betrieb - Lage schnell unter Kontrolle

Wir berichten hier aktuell

+ © Lars Becker Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. © Lars Becker

[Update 23.38 Uhr] In Menden im Märkischen Kreis ist am Mittwochabend ein Brand in einem Galvanik-Betrieb ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Die gute Nachricht: Die Lage war weit weniger schlimm als zunächst befürchtet.