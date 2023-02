„Bootshaus“ in Köln: Partygäste wollen nach Lüdenscheid - im Taxi

Das Bootshaus in Köln ist eine der angesagtesten Club-Adressen in Deutschland- und auch preislich erste Liga. Die Heimfahrt im Taxi sollte da kein Problem sein - es sei denn es geht nach Lüdenscheid.

Lüdenscheid - Einmal Lüdenscheid, bitte! Die vier Partygänger stiegen am Sonntagmorgen nach einer offensichtlich gelungenen Partynacht um 5.30 Uhr in ein bereitstehendes Taxi an der Diskothek Bootshaus am Auenweg in Köln. Der Taxifahrer - ein 61-jähriger Kölner - sagte trotz des ungewöhnliches Fahrtziels zu.

Das Bootshaus ist einer der angesagtesten Clubs in Deutschland, gespielt wird dort vor allem elektronische Musik, DJs von Weltformat legen dort auf. Der Club ist aber auch für Privatfeiern zu buchen - gegen entsprechendes Kleingeld.

Wer dort ein- und ausgeht, sollte es sich leisten können. Auf der mehr als einstündigen Heimfahrt im Taxi nach Lüdenscheid wurde kaum ein Wort gewechselt, während das Taxameter lief und lief und lief. Als die vier jungen Männer ihrem Ziel immer näher kamen und die Lüdenscheider Ortsgrenze bereits passiert war, überschritt die Anzeige den Wert von 250 Euro. Offensichtlich zu viel für die vier, die sich an den Taxifahrer wandten.

Wie die Polizei im Märkischen Kreis mitteilte, gaben die vier Discogänger gegenüber dem Taxifahrer an, noch Geld holen zu müssen. In der Nähe einer Bank in der Straße „Zur Normandie“ hielt der 61-Jährige um 6.50 Uhr schließlich an und die vier Männer im Alter von geschätzt 20 bis 30 Jahren stiegen aus. Doch anstatt tatsächlich Geld abzuheben, suchten sie das Weite und prellten den Fahrer um mehr als 250 Euro. Als der Kölner erkannte, dass die vier nicht wiederkommen würden, rief er die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten aber auch keine Feststellung mehr machen und schrieben Strafanzeigen gegen Unbekannt.

Hinweise werden nun erbeten an die Polizeiwache in Lüdenscheid unter Tel. 02351/90990.