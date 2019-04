Bombenfunde in Dortmund haben Folgen für Bahnpendler aus dem Märkischen Kreis

Züge der RB 52 enden und beginnen in Herdecke

[Update 11.42 Uhr] Dortmund - In der Dortmunder Kleingartenanlage "Am Segen" sind inzwischen vier Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden, die alle noch am Donnerstag entschärft werden sollen. Das hat auch Auswirkungen auf die Bahnlinie RB 52, die zwischen Herdecke und dem Signal Iduna Park für Dauer der Entschärfung gesperrt wird.