Bombenfund bei Hagen: Autobahn wird gesperrt

Die Autobahn A46 bei Hagen wird gesperrt: Grund ist die Sprengung einer Weltkriegsbombe.

Die A46 bei Hagen-Elsey wird gesperrt.

Grund ist die Entschärfung einer Weltkriegsbombe.

Anwohner müssen nicht evakuiert werden.

[Update, 18.15 Uhr]: Die Bombe wurde erfolgreich entschärft. Seit etwa einer Stunde rollt der Verkehr wieder auf der A46, wie die Stadt Hagen mitteilt.

Hagen - An der Autobahn A46, Auffahrt Hagen-Elsey, wurde am Mittwoch (10. Juni) im Erdreich eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden. Das teilte die Stadt Hagen mit. Die Bombe liegt in Hohenlimburg im Seitenbereich der A46, 60 Meter entfernt vom Überführungsbauwerk Elsey, in einer Tiefe von drei Metern.

Der Zünder der Weltkriegsbombe auf der A 46 bei Hagen-Elsey wurde erfolgreich entschärft. Der Verkehr auf der Autobahn kann gleich wieder rollen. #hagen — Stadt Hagen (@Hagen_Westfalen) June 10, 2020

Für die kontrollierte Sprengung des Zünders durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst musste die A46 am Mittwoch ab 15.45 Uhr für etwa eine halbe Stunde im Bereich der Auffahrt Hagen-Elsey - zwischen den Anschlussstellen H agen-Hohenlimburg und Iserlohn-Letmathe in beide Richtungen vollgesperrt werden.

Bombenfund in Hagen-Elsey: A46 gesperrt

Da der Zünder sich nicht mehr an der Bombe befindet, reichte nach Informationen der Stadt Hagen eine Evakuierung in einem Radius von 50 Metern aus. Anwohnerinnen und Anwohner in Hohenlimburg waren nicht von der Evakuierung betroffen.

Die Sperrung könnte aber Auswirkungen haben auf den Verkehr auf der A45.

Achtung❗️Heute wurde an der A46, Auffahrt Elsey, eine Weltkriegsbombe gefunden. Um 15.45 Uhr muss der Bereich der Auffahrt für circa eine halbe Stunde in beiden Richtungen vollgesperrt werden. Alle weiteren Infos➡️https://t.co/8ccVjNnF0Y — Stadt Hagen (@Hagen_Westfalen) June 10, 2020

Das Ordnungsamt der Stadt Hagen begleitet die Sprengung ordnungsrechtlich. Die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm wird den Verkehr über die Bedarfsumleitungen umleiten.

