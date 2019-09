Bock auf Flucht: Polizei und Feuerwehr in tierischem Einsatz

Verfolgungsjagd quer durch Iserlohn-Letmathe

Diesen Ziegenbock brachten Polizei und Feuerwehr zur Strecke.

Wilde Verfolgungsszenen in Iserlohn: Acht Einsatzkräfte jagten am Sonntag einen Flüchtenden durch den Ortsteil Letmathe. Der Zugriff erfolgte am Volksgarten. Der Geschnappte ist jetzt allerdings nicht in Haft, sondern beim Tierschutzverein.