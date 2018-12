"Du bist hässlich": Junge will Mädchen Farbe ins Gesicht sprühen

Menden - Ein Junge hat am Mittwoch versucht einem Mädchen Farbe ins Gesicht zu sprühen.

Ein 14-jähriges Mädchen erschien laut Angaben der Polizei am Mittwoch in Begleitung ihrer Mutter auf der Wache Menden und erstattete Strafanzeige wegen Körperverletzung. Den Angaben des Mädchens zufolge kam es gegen 13.30 Uhr zu einem Vorfall auf der Hönne-Brücke an der Bahnhofstraße.

"Während sie über die Brücke ging soll er ihr gegen den Po getreten haben", schilderte die Polizei auf Facebook.

Sie drehte sich um und stellte ihn zur Rede. Darauf soll der Junge "du bist hässlich" gesagt und unvermittelt grüne Farbe aus einer Spraydose in Richtung ihres Gesichts gesprüht haben.

"Das Mädchen riss die Hände hoch und verhinderte so, dass die Augen getroffen wurden. Sie blieb unverletzt. Ihre Hände wurden grün verfärbt. Anschließend rannte der Junge Richtung Bahnhof davon", erklärte die Polizei.

Den Angaben des Mädchens zufolge sollen mehrere Passanten die Situation beobachtet, jedoch nicht eingegriffen haben. Der Junge soll laut der Polizei kurz vor der Tat im Bereich der Schülerhilfe mit einer Frau gesprochen haben.

So wurde der Junge beschrieben

etwa 10 Jahre alt

circa 1,35 bis 1,40 Meter groß

normale Statur

sprach Deutsch ohne Akzent

kurze, schwarze, etwas gekräuselte Haare

dunkle Jacke

dunkle Jeanshose.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Jungen machen? Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

