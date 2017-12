Bewaffneter Täter überfällt Tankstelle im Iserlohner Norden

Iserlohn - Ein mit einer Pistole bewaffneter Mann hat an Heiligabend eine Tankstelle im nördlichen Iserlohner Stadtteil Kalthof überfallen und Barfeld in unbekannter Höhe erbeutet. Er flüchtete auf einem Motorroller. Die Angestellte blieb unverletzt.

Wie die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mitteilte, betrat der mit Motorradhelm und Sturmhaube maskierte Täter am Sonntag, 24. Dezember, exakt um 16.06 Uhr den Verkaufsraum der Total-Tankstelle am Kalthofer Feld.

"Er hielt der anwesenden Angestellten eine Pistole vor und forderte die Herausgabe des Kasseninhalts. Sie händigte ihm das verlangte Bargeld aus. Der Täter flüchtete mit einem Motorroller in unbekannte Richtung. Die Angestellte blieb bei dem Raub glücklicherweise unverletzt", so die Polizei am Montagmittag.

Täterbeschreibung: männlich, ca. 175 cm - 180 cm groß, schwarzer Helm mit silbernen Applikationen, schwarze Motorradjacke, blaue Handschuhe, blaue Jeans, grau/weiße Turnschuhe, Bauchtasche, fuhr einen Motorroller.

Die Polizei in Iserlohn (Tel.: 02371/9199-0) nimmt sachdienliche Hinweise zum Räuber und dessen Roller entgegen. - eB

Quelle: wa.de