Beutezug durch NRW? Wohnwagen verschwinden gleich reihenweise

Soest/Hagen - Agiert in Nordrhein-Westfalen aktuell eine Bande, die sich darauf spezialisiert hat, hochwertige Wohnwagen zu klauen? Der Eindruck drängt sich förmlich auf: Am vergangenen Wochenende wurden Caravane in Soest und Hagen entwendet, erst am vergangenen Mittwochabend (5.12.) hatte ein Hauptkommissar nach Feierabend eine solche Tat noch in Iserlohn verhindert. Zahlreiche weitere Fälle aus diesem Monat und aus dem November gibt es aus Heinsberg, Verl, Marl, Kleve, Velbert, Hattingen und Willich.

In Soest wurde zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen von einem Betriebsgelände in der Straße Am Silberg ein Wohnwagen der Marke Fendt mit dem Kennzeichen SO-OM 145 entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegengenommen.

Erst am Freitagabend war ebenfalls ein Wohnwagen der Marke Fendt im Hagener Stadtteil Kabel geklaut worden - im Wert von etwa 26.000 Euro.

Silberner Mercedes mit ausländischem Kennzeichen

Wertvolle Erkenntnisse könnte ein Vorfall aus Iserlohn liefern. Hier erwischte ein Polizeibeamter im Feierabend mutmaßliche Wohnwagen-Diebe quasi auf frischer Tat. "Er beobachtete, wie ein silberner Mercedes Vaneo mit ausländischem Kennzeichen einen Wohnwagen von einem Stellplatz zog und nahm auf der Kalthofer Straße die 'Verfolgung' auf", heißt es in einer Mitteilung der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis dazu.

Das habe der Vaneo-Fahrer offenbar bemerkt. "Jedenfalls steuerte er ein ehemaliges Tankstellengelände in Hennen an, koppelte den Wohnanhänger ab und fuhr davon. Wie die diensthabenden Kollegen anschließend feststellten, hatte jemand das Schloss am Tor des Stellplatzes aufgebrochen. Dort lag auch die zerstörte Wegfahrsperre des geklauten Anhängers. Leider war das Kennzeichen des verfolgten Vaneo nicht in der Dunkelheit abzulesen. Doch zumindest konnte der rechtmäßige Eigentümer seinen Caravan wieder in Empfang nehmen", so die Polizei.

Polizei arbeitet überörtlich zusammen

In Verl (Kreis Gütersloh) wurden in der Nacht vom 25. auf den 26. November gleich zwei Wohnwagen der Marke Tabbert gestohlen. Die Kreispolizeibehörde Heinsberg meldet solche Fälle aus der Nacht zum 6. Dezember (Marke Fendt), für den Zeitraum 1. bis 3. Dezember (Marke Hobby).

In Marl (Kreis Recklinghausen) entwendeten Unbekannte am 26. oder 27. November einen Caravan der Marke Tabbert, in Kleve wurde ein Fendt-Wohnwagen am 24./25. November entwendet. In Hattingen (Ennepe-Ruhr-Kreis) verschwand am 10. November ein Wohnwagen von Fendt ebenfalls spurlos, in Willich am 7. November einer der Marke Dethleffs.

Diebstähle bei Fachhändlern und Privathaushalten

Der Verdacht liegt nahe, dass es sich um eine landesweit agierende, organisierte Bande handelt, die entweder auf dem Gelände von Fachhändlern oder auch auf Privatgrundstücken zuschlägt.

Wenn Ermittler einen solchen Verdacht haben, dann arbeiten sie auch mit denen anderer Polizeibehörden eng zusammen. Möglicherweise gelingt es so, den Tätern auf die Spur zu kommen.

