Schamlose Diebin schlägt erneut zu - Polizei sucht Frau mit "sehr großem weißen" Gesäß

Iserlohn/Hemer - Vorsicht, blankes Gesäß! Eine oder zwei Trick-Diebinnen haben im Märkischen Kreis erneut versucht, ihre Opfer mit heruntergezogener Hose zu schockieren und abzulenken.

Am Freitag (22. Mai) betrat eine gegen 11. 15 Uhr Frau eine Apotheke "Im Ohl" in Hemer im Sauerland. Wortlos legte sie eine Kleinigkeit aus dem Regal auf den Tresen und zahlte. Dann drehte sie sich um und gab - erneut ohne zu sprechen - zu verstehen, dass sie einen Juckreiz am Gesäß verspüre.

Apotheken-Betrügerin im MK: Plötzlich ist die Hose unten

Der Angestellte ging los und holte ein geeignetes Präparat. Als er zurückkehrte, fand er die Frau im hinteren Bereich der Apotheke vor. Mehrfach ließ sie ihre Hose herunter und zeigte ihr nacktes Gesäß. Der Mann schmiss die Frau raus. Erst später fiel ihm auf, dass aus seinem persönlichen Portemonnaie Bargeld fehlte. Er erstattete Anzeige.

Die Polizei veröffentlicht folgende Beschreibung der Täterin: Weiblich, sprach kein Wort, auffallend korpulent, etwa 1,65 Meter groß, etwa 45 Jahre alt, dunkel mit etwas blauem im Brustbereich gekleidet, Gesicht und Kopf bedeckt, "sehr großer weißer Hintern" und dicke aufgedunsene Beine.

Gut eineinhalb Stunden später, gegen 13 Uhr, ereignete sich sehr Ähnliches in Iserlohn. Dort zog eine Frau mit Kopftuch und Mundschutz unten herum blank. Mitarbeiter einer Praxis überraschten sie, wie sie in einem privaten Nebenraum Gegenstände durchwühlte. Auf Ansprache flüchtete sie.

Betrügerin in Iserlohn: Tatort Praxis

Eine Mitarbeiterin versuchte, sie festzuhalten und entriss ihr dabei die Handtasche. Sie verlor im Flur ihre Schlappen und flüchtete barfuß in Richtung Ellebrecht-Kreuzung. Auf der Flucht zog die Frau auf der Straße ihre Hose runter und präsentierte der Verfolgerin ihr nacktes Gesäß. Ihre Spur verlor sich bald.

Die Polizei stellte die verlorenen Schuhe und die entrissene rosafarbene Handtasche sicher. In der steckten zwar keine Papiere, dafür allerdings mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Mitarbeiterin verletzte sich bei dem Gerangel mit der Diebin leicht an der Hand.

Schamlose Betrügerin: Mit dieser Beschreibung sucht die Polizei

Die Täterinnenbeschreibung stimmt nicht ganz mit dem Fall in Hemer überein. Auch diese verhinderte Diebin in Iserlohn ist nur 1,60 bis 1,70 Meter groß und korpulent, wird jedoch auf ca. 20 bis 30 Jahre geschätzt. Sie trug ein grau/grünes Kopftuch, Mundschutz, schwarze Leggins und ein auffällig pinkes Oberteil.

Die Beschreibungen passen dennoch zu sehr ähnlichen Vorfällen in den zurückliegenden Tagen, ebenfalls im Norden des Märkischen Kreises. Eine Frau hatte sich in einer Apotheke in Iserlohn unvermittelt ausgezogen. Dann beging die angeekelte Angestellte einen Fehler. Auch in Hemer gaukelte eine Betrügerin in einer Apotheke Schmerzen vor und zog blank. Bei diesen Vorfällen fiel den Zeugen noch die dicke Brille der Frau auf, schreibt die Polizei im Märkischen Kreis.

