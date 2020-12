„Ihr Sohn liegt mit Corona auf der Intensivstation!“ - Polizei warnt vor falscher Schock-Nachricht

„Ihr Sohn liegt mit Corona auf der Intensivstation!“ - mit dieser Botschaft schocken Betrüger im Märkischen Kreis ihre potenziellen Opfer. Und verlangen tausende Euro für vermeintliche Notfall-Medikamente.

Hemer/Menden - Die Polizei spricht eine eindringliche Warnung aus. Hintergrund ist, dass ein angeblicher Arzt derzeit mit der Corona-Pandemie Kasse machen will. „Ihr Sohn liegt mit Corona auf der Intensivstation!“ Mit dieser Schock-Nachricht will er offenbar seine Opfer so erschrecken, dass diese bereit sind, 41.000 Euro Sofortzahlung „für lebenswichtige Notfall-Medikamente“ zu leisten.

Allein im Laufe des Mittwochvormittags wurden der Polizei bereits drei Schock-Anrufe dieser Art aus Menden und Hemer gemeldet. Der vermeintliche Arzt wollte die Familienangehörigen „sofort“ unter Quarantäne stellen, berichtet die Polizei weiter. Die drei Personen, die das der Polizei meldeten, seien nicht auf den Betrugsversuch hereingefallen.

Betrüger am Telefon schocken mit angeblicher Corona-Infektion - Polizei warnt

Die Polizei geht davon aus, dass es der angebliche Mediziner es noch bei weiteren Menschen versucht hat oder versuchen wird. Deshalb warnt sie eindringlich: „Vorsicht. Skepsis ist angebracht! Der Anrufer versetzt sicher irgendwann jemanden in eine solche Panik, dass er unüberlegt das geforderte Geld zahlt. Rufen Sie die angeblich betroffenen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer an! Handeln Sie nicht unüberlegt!“

