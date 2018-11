Bericht: Sporthilfe will sich von Sportklinik Hellersen trennen

Entscheidung am Donnerstag

Lüdenscheid - Die Sporthilfe NRW will einem Medienbericht zufolge die Sportklinik Hellersen in Lüdenscheid loswerden. Bereits am Donnerstag sollen die Mitglieder darüber entscheiden.