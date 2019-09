Morscher Baum fällt auf Biker - Mann stirbt, Motorrad fährt weiter

Die sommerlichen Temperaturen haben am Samstag und Sonntag noch einmal die Motorradfahrer gelockt. Überschattet wurde das Ausflugs-Wochenende von mehreren schweren Unfällen. Allein im Oberbergischen Kreis wurden drei Biker schwerverletzt, einer starb.

Bei einem Unfall in Radevormwald wurde nach Polizeiangaben am Samstagmittag eine 28-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt.

Die Frau hatte, in Richtung Halver fahrend, den aufgestauten Verkehr auf der Elberfeldstraße übersehen und zu spät gebremst. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sie schwer verletzt und im Krankenhaus stationär behandelt.

Am frühen Nachmittag verunglückte ein 93-jähriger Motorradfahrer auf der B483 zwischen Radevormwald und Hückeswagen. Der Wuppertaler hatte in einer langgezogenen Kurve die Kontrolle über sein BMW-Gespann verloren und war gegen einen Baum geprallt. Auch er wurde schwer verletzt.

Am Sonntagnachmittag wurden der Fahrer und seine Sozia ebenfalls in Radevormwald bei einem Sturz auf der Uelfe-Wuppertal-Straße (L414) schwerstverletzt. Auch in diesem Fall verlor der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad. Der 20-Jährige und seine gleichaltrige Beifahrerin, die beide aus Wuppertal stammen, wurden mit Rettungshubschraubern in Fachkliniken geflogen.

Baum trifft Biker auf der L323

Besonders tragisch verlief ein Motorradunfall in Gummersbach. Ein 65-jähriger Biker war nach Polizeiangaben auf der Landstraße 323 von Meinerzhagen in Richtung Gummersbach-Lantenbach gefahren, als er plötzlich am Ausgang einer Linkskurve von einem herabstürzenden Baum getroffen wurde.

Dabei wurde der Schwelmer am Oberkörper getroffen und von seinem Motorrad geschleudert. Das Krad rollte noch etwa 120 Meter weiter. Ein alarmierter Rettungshubschrauber kehrte noch im Anflug um, nachdem der Mann noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen war.

Quelle: wa.de