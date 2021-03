Bäckerei Hoberg: Filialen geschlossen - Insolvenzverfahren

Hoberg-Filiale am Bahnhof in Soest: die Bäckerei-Kette ist insolvent und hat ihre Filialen geschlossen

Filialen der Bäckerei Hoberg sind geschlossen. Über das Vermögen der Firma „Hoberg‘s Bäckereien GmbH“ mit Sitz im Kreis Soest ist ein Insolvenzverfahren eröffnet. Hoberg hat mehrere Filialen in NRW.

Soest/NRW - Die Filialen sind geschlossen, über das Vermögen des Unternehmens Hoberg‘s Bäckereien GmbH ist das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Am Freitagmorgen (12. März) standen die Kunden ratlos vor der sonst stark frequentierten und jetzt geschlossenen Hoberg-Filiale am Bahnhof in Soest. Auch die Filiale in der Innenstadt von Lüdenscheid war zu.

Unternehmen Hoberg's Bäckereien GmbH Firmensitz Wickede (Kreis Soest) Anzahl Filialen 14

Das gleiche Bild bei Hoberg im Rewe-Center an der Niederbergheimer Straße in Soest und in Warstein-Belecke. Eine Kundin, die sich dort ihr Frühstück holen wollte, blieb überrascht vor der leeren Auslage stehen. Eine Verkäuferin des Kaufhauses berichtete, dass am Donnerstagabend „jemand vorbeigekommen ist“ und gesagt habe, dass der Betrieb eingestellt sei und die Kette wohl insolvent sei.

Hoberg in der Insolvenz: Bei Rewe ist man überrascht

Die Insolvenz kommt für Beteiligte überraschend. Im Rewe an der Niederbergheimer Straße in Soest macht Marktleiter Dieter Paßgang mit einem Schild seine Kunden darauf aufmerksam, dass Hoberg die Filiale „ohne Ankündigungen“ geschlossen habe.

Er stehe aber bereits mit einem anderen Bäcker, der Bäckerei Steinhoff, in Kontakt, um den Kunden auch weiterhin frische Brötchen und andere Backwaren in seinem Markt bieten zu können.

+ In einem REWE-Markt in Soest wird bereits nach einem Ersatz gesucht. © Peter Dahm

Das Amtsgericht Arnsberg, das für das Insolvenzverfahren des Unternehmens, das in Wickede im Kreis Soest seinen Sitz hat, zuständig ist, hat laut einem Eintrag im Justizportal des Landes NRW am Montag, den Rechtsanwalt Marco Kuhlmann aus Soest zum Insolvenzverwalter bestellt. Wie es mit dem Unternehmen weiter geht und was die Insolvenz für die zahlreichen Mitarbeiter bedeutet, ist noch unklar.

Hoberg betreibt Filialen in Aachen, Bad Waldliesborn, Dortmund, Lüdenscheid, Münster, Nordkirchen, Paderborn, Soest, Wadersloh, Warstein, Werl und Wickede. Bereits 2016 war Hoberg in einem Insolvenzverfahren.