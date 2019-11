Mutter aus Kierspe gesteht: Baby nach Geburt in Müllsack gesteckt

In Decken gehüllt erschien sie vor dem Schwurgericht

+ © Krumm Die Angeklagte wurde mit einem großen Tuch geschützt. Links im Bild ihre Anwältin Julia Kusztelak. © Krumm

Der Fall hatte im Juni für großes Entsetzen gesorgt: Eine Mutter aus Kierspe gebar offenbar heimlich ein Baby und versteckte es in einem Sack in der Mülltonne. In letzter Sekunde retteten Polizisten dem Mädchen das Leben. Am Freitag hat nun der Prozess vor dem Hagener Schwurgericht gegen die Frau begonnen. Die 31-Jährige räumte die Tat über ihre Verteidigerin ein.