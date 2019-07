Verkehrsdelikte und Beleidigungen: Autokorso auch in Hagen

Der Autokorso-Wahnsinn geht weiter: Auch in Hagen haben verschiedene Vorfälle den Verkehr lahmgelegt.

Hagen - Die Hagener Polizei hat ebenfalls am vergangenen Samstag Hinweise auf Autofahrer erhalten, die sich im Rahmen einer mutmaßlichen Feierlichkeit verkehrswidrig verhalten haben.

So beobachtete gegen 15:45 Uhr ein Zeuge, wie sich mehrere Fahrzeuge die Heinitzstraße stadteinwärts bewegten. Die Autos waren mit türkischen Nationalflaggen behängt und fuhren mehrere Male mit stark durchdrehenden Reifen an, so dass es zu Rauchentwicklungen und Driftspuren auf der Fahrbahn kam. Stellenweise wurde der Verkehr durch dieses Verhalten behindert.

Anschließend bewegte sich der Korso hupend über die Straße Sparkassen-Karree, die Körnerstraße und die Karl-Marx-Straße zurück in Richtung Saarlandstraße, wo es zur etwa selben Zeit zu einem weiteren Vorfall kam: Eine Frau bemerkte, wie ein dunkler BMW, ebenfalls mit türkischer Flagge, auf dem Standstreifen andere Fahrzeuge überholte.

Polizei sucht nach Hinweisen

Anschließend ist er über mehrere Fahrstreifen in Schlangenlinien hinweggefahren. Dabei bremste der Fahrer die Zeugin aus und zeigte ihr den Mittelfinger. Das Hagener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu Kennzeichen oder Personen machen können, werden gebeten, sich unter 02331-986-2066 bei der Polizei zu melden. - eB

