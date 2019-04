Autofahrerin (70) "locht ein" - dann klettert Arbeiter aus offenem Schacht

Warum das Auto der Frau in Iserlohn von unten der Schlag traf...

Iserlohn - Weil ein Arbeiter den Schlaf des Gerechten schlief und jenen geöffneten Kanal nicht absperrte, in dem sein Kollege arbeitete, fuhr prompt eine Autofahrerin (70) in Iserlohn in das Loch - sie handelte sich einen Platten ein, das Auto musste abgeschleppt werden.