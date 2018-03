Autobahnkreuz Olpe-Süd: Sanierung dauert sieben Wochen

Baubeginn nach Ostern / Straßen.NRW investiert 1,5 Millionen Euro

Olpe - Da dürfte in den nächsten sieben Wochen so mancher Stau-Kilometer auf der A4 und auf der A45 zusammenkommen... Die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm beginnt am Dienstag nach Ostern, 3. April, mit der Sanierung des Kreuzes Olpe-Süd. Die Arbeiten sollen bis Anfang Juli dauern.