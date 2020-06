An zwei Stellen der A45 nur ein Fahrstreifen frei: Hier wird's in dieser Woche eng

Auf der A45 wird es eng: Dringende Arbeiten sorgen dafür, dass auf der Sauerlandlinie Stau quasi programmiert ist. Wann und wo genau? Die Antworten gibt es hier.

Auf der A45* müssen sich Verkehrsteilnehmer in dieser Woche auf Behinderungen einstellen.

Betroffen ist die Fahrtrichtung Dortmund zwischen den Städten Lüdenscheid und Schwerte.

An zwei verschiedenen Stellen werden für dringende Arbeiten Fahrstreifen gesperrt.

Hagen - Der Landesbetrieb Straßenbau NRW (Straßen.NRW) "knöpft" sich für die nächsten Tage die Sauerlandlinie vor - und das hat für viele Verkehrsteilnehmer Konsequenzen.

Wer nämlich am Dienstag oder Mittwoch vormittags sowie zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen zwischen den Städten Lüdenscheid und Schwerte auf der A45 in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs sein wird, muss an zwei Stellen Stau und Zeitverlust befürchten, wie WA.de* berichtet.

In beiden Zeitfenstern steht dann gen Norden nur ein Fahrstreifen zur Verfügung - an zwei Stelle, die unmittelbar hintereinander liegen.

Auf der A45 wird es eng: Bäume müssen gefällt werden

Erste Verkehrsbehinderungen gibt es am Dienstag (23. Juni) und Mittwoch (24. Juni), wenn die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm zwischen dem Autobahnkreuz Hagen und der Anschlussstelle Schwerte Arbeiten durchführt.

Konkret werden in Fahrtrichtung Dortmund jeweils in der Zeit von 9.30 bis 13 Uhr sogenannte Gefahrenbäume entlang der Fahrbahn gefällt. Deshalb steht dem Verkehr dann nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Auf der A45 wird es eng: Arbeiten an dieser Talbrücke

Genau das gilt dann auch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24./25. Juni) - und zwar zwischen den Anschlussstellen Lüdenscheid-Nord und Hagen-Süd.

Hier auf der A45 ist dann zwischen Mittwochabend um 19 Uhr und Donnerstagmorgen um 5 Uhr auch nur ein Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben, den sich dann alle Pkw und Lkw teilen müssen.

Grund dafür: An der Talbrücke Brunsbecke muss ein Fahrbahnübergang repariert werden, so Straßen.NRW.

Auf der A45 wird es eng: Engstelle liegt in der Baustelle

Erschwerend komme hinzu, dass sich dieser Engpass in einer Baustelle befinde und damit für den Verkehr nur noch 3,25 Meter Breite zur Verfügung stünden.

Fahrbahnübergänge sind laut Landesbetrieb solche Konstruktionsteile, die einen sicheren Übergang zwischen der Fahrbahn auf der Brücke und der angrenzenden Fahrbahn gewährleisten.

Diese Fahrbahnübergänge gleichen die Längenänderungen aus, denen eine Brücke bei warmen oder kalten Temperaturen ausgesetzt ist. - eB

