Schlammiger Boden: 250-Tonnen-Kran stürzt auf Lkw-Anhänger

[Update] Meinerzhagen - Das hätte ins Auge gehen können: In Meinerzhagen ist ein 250 Tonnen schwerer Mobilkran umgestürzt. Der Untergrund war offenbar weicher als gedacht.

Am frühen Nachmittag kippte am Montag am Schwarzenberg, oberhalb der Otto-Fuchs-Straße, ein Mobilkran um. Beim Aufstellen des 250- Tonnen-Kolosses sollten zuerst Bodenelemente zur Abstützung entladen werden. Dabei gab der schlammige Untergrund nach, und der Kranwagen kippte auf die Seite - auf einen Lkw-Anhänger.

Der Fahrer konnte sich glücklicherweise unverletzt selbst aus dem Fahrzeug befreien. Es entstand allerdings hoher Sachschaden. Eine Schätzung zur Höhe gab es zunächst nicht.

Zur Bergung des Havaristen rückte der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Meinerzhagen mit drei Fahrzeugen aus. Die Einsatzkräfte pumpten 800 Liter Diesel aus dem Kranwagen um, der anschließend von zwei weiteren Mobilkranwagen geborgen werden musste.

Ein weiterer Zwischenfall mit einem Kran ereignete sich am Montag fast gleichzeitig in Lüdinghausen - dort mit schrecklichen Folgen.

