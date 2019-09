Mann (33) lenkt Auto auf Menschengruppe - zwei Verletzte, Mordkommission eingesetzt

[Update, 10.04 Uhr] Ein Mann hat in Iserlohn am Sonntagabend mutmaßlich gezielt sein Auto auf eine Gruppe von Menschen zugelenkt. Zwei Personen wurden verletzt - glücklicherweise nur leicht.

Iserlohn - Gegen 18 Uhr soll der Mann in der Bassestraße, im Industriegebiet Iserlohner Heide, mit seinem VW Lupo auf die achtköpfige Gruppe zugefahren sein. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Vorfall um ein versuchtes Tötungsdelikt handelt. Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen ist eingesetzt.

Am Montagmorgen haben die Staatsanwaltschaft Hagen und die Polizei im Märkischen Kreis Details genannt. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 33-jährigen Mann kosovarischer Herkunft handeln. Er sei zunächst vom Tatort geflüchtet, habe aber im Rahmen der Sofortfahndung an seiner Wohnanschrift in Hagen angetroffen werden können. Er wurde vorläufig festgenommen, das mutmaßliche Tatfahrzeug sichergestellt.

Politischer Hintergrund ausgeschlossen

Die Polizei schließt nach den bisherigen Erkenntnissen einen politischen Hintergrund aus. Tatverdächtiger und Opfer sollen sich kennen. Gegenwärtig werden der Tatverdächtige und Zeugen verhört.

Mit weiteren gesicherten Erkenntnissen sei am Dienstagvormittag zu rechnen, heißt es. geht derzeit nicht von einer politisch motivierten Tat aus.

