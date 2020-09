Ausgebüxte Lamas halten Polizei auf Trab - erfolgreiche „Jagd“

Drei Lamas sind in Iserlohn aus einem Zirkus entwischt.

Lama-Alarm in Iserlohn: Drei ausgebüxte Zirkustiere haben nachts für Wirbel gesorgt. Mehrere Streifenbeamte halfen bei der Jagd.

Iserlohn - Drei Lamas sind Freitagnacht aus einem Zirkus am Seilersee ausgebüxt und haben eine Spritztour durch die Stadt unternommen. Ein Autofahrer entdeckte die Tiere gegen 2.30 Uhr in Höhe des Fitness-Centers an der Seilerseestraße und informierte die Polizei.

Die rückte an - und „tatsächlich tauchten [...] drei Lamas im Licht der Blaulichter auf und wechselten fröhlich über alle vier Spuren“, heißt es im Bericht dazu am Montagmorgen.

Die Vermutung lag nahe, dass die Paarhufer aus einem Zirkus entlaufen sein mussten, der zurzeit am Seilersee gastiert. Die Beamten informierten die Zirkusleute. Gemeinsam begab man sich sodann auf Lama-Jagd: Es ging ein paar Mal hin und her zwischen Autohaus und Fitness-Center. Nach 30 Minuten konnten die Zirkusleute und mehrere Streifenwagen-Besatzungen die Ausreißer schließlich einfangen.

Entgegen der Meldung des Anrufers waren offenbar keine weiteren Tiere aus dem Zirkuscamp entwischt. Der Autofahrer wollte Lamas und Zebras auf der Seilerseestraße gesehen haben...

Sogar ein Polizeihubschrauber kam bei der Suche nach einem entlaufenen Jungbullen in Dortmund zum Einsatz. Verrückt war auch der Verlauf einer tierischen Verfolgungsjagd in Hamm. Dort war ein Prachtpfau aus dem Tierpark ausgebüxt und hatte stundenlang einen ganzen Stadtteil in Atem gehalten.