Auseinandersetzung in Wohnung: 42-Jähriger getötet

Iserlohn - Bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Iserlohn ist ein 42-Jähriger getötet worden. Er erlag schweren Stichverletzungen.

Am späten Freitagabend riefen Zeugen den Notruf, da sie eine Auseinandersetzung in einer Wohnung an der Danziger Straße bemerkten. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Als de Einsatzkräfte in die Wohnung kamen, trafen sie auf zwei Männer.

Einer der beiden, ein 42-jähriger Iserlohner, hatte erhebliche Stichverletzungen. Daran ist er kurze Zeit später gestorben. Die zweite Person, der 59-jährige Wohnungsinhaber, wurde vorläufig festgenommen.

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Mordkommission und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen.

