Neue Details zur Amok-Drohung an Gymnasium im Sauerland - Schule öffnet am Montag wieder

In Attendorn (NRW) gab es am Donnerstag eine Amok-Drohung. Das St.-Ursula-Gymnasium bleibt am Freitag geschlossen. Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto)

[Update, 13.15 Uhr] Amok-Alarm im Sauerland: Das St.-Ursula-Gymnasium in Attendorn blieb am Freitag geschlossen, weil es dort eine Amok-Drohung gegeben hat. Die Polizei ermittelt.

In Attendorn (NRW) gab es am Donnerstag eine Amok-Drohung.

Das St.-Ursula-Gymnasium blieb deshalb am Freitag geschlossen.

Am Montag öffnet die Schule wieder - mit Polizei-Präsenz.

Update, 16.55 Uhr: Die Polizei hat nähere Einzelheiten zur Amok-Drohung gegen das St.-Ursula-Gymnasium in Attendorn bekanntgegeben. Wie Sprecher Michael Klein im Gespräch mit der Redaktion erklärte, sei die Drohung am Donnerstagabend via Twitter veröffentlicht worden. Der entsprechende Tweet sei aber mittlerweile gelöscht worden.

"In Abstimmung mit der Polizei hat sich die Schulleitung dazu entschlossen, umgehend eine Schulschließung für heute, Freitag, den 12. Juni 2020, in die Wege zu leiten, um bis zu einer Klärung des Vorgangs die Schulgemeinschaft keinem Risiko auszusetzen", schrieb Schulleiter Markus Ratajski am Freitag in einem Elternbrief.

Attendorn (NRW): Amok-Drohung laut Polizei nicht ernst gemeint

Die Polizei geht nach Angaben von Klein "nicht von einer Ernsthaftigkeit" der Amok-Drohung aus. "Wir nehmen solche Sachen aber grundsätzlich ernst", erklärte der Sprecher. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zur Frage, wer den Tweet veröffentlicht haben könnte, laufen unterdessen weiter.

Das St.-Ursula-Gymnasium in Attendorn öffnet am kommenden Montag, 15. Juni, "wieder in der gewohnten Weise im 'Corona-Modus'", wie Ratajski erklärte. Die Polizei werde dann rund um die Schule Präsenz zeigen, wie auch Michael Klein bestätigte. Schulleiter Markus Ratajski rief die Eltern der Schüler dazu auf, "zusammen mit Ihren Kindern über die nachvollziehbaren Sorgen rund um eine solche Androhung zu sprechen und dann am Montag zuversichtlich den Weg in die Schule zu wagen".

Attendorn (NRW): Amoktat für Freitag angekündigt

Erstmeldung von 11.36 Uhr: Attendorn (NRW) - Das St.-Ursula-Gymnasium in Attendorn (NRW) kündigte die Schulschließung am Freitag auf seiner Internetseite an. Demnach müsse die Schule "wegen der Androhung einer Straftat gegen die Schulgemeinschaft" geschlossen bleiben.

Wie Polizeisprecher Michael Klein auf Nachfrage erklärte, handele es sich dabei um die "Ankündigung einer möglichen Amoktat" für Freitag, die am Donnerstagabend bei der Schule eingegangen sei. Klein machte keine Angaben dazu, auf welchem Wege die Amok-Drohung beim St.-Ursula-Gymnasium in Attendorn eingegangen ist. Auch zum Inhalt äußerte sich der Polizeisprecher zunächst nicht. "Die Lage ist aktuell noch etwas diffus", sagte Klein.

Attendorn (NRW): Schulleiter erstattet nach Amok-Drohung Anzeige

Die Schule habe daraufhin beschlossen, dass das Gymnasium am Freitag geschlossen bleibt. Schulleiter Markus Ratajski hat laut Michael Klein Anzeige erstattet. "Die Schulleitung ist in enger Zusammenarbeit mit der Polizei aktuell darum bemüht, die Sicherheitslage zu prüfen und die Situation zu klären", heißt es auf der Schul-Homepage.

Die Polizei hat nach Angaben von Klein ein umfangreiches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Weitere Informationen will der Sprecher im Laufe des Tages bekanntgeben. Laut Polizei liegt keine Gefährdung für das St.-Ursula-Gymnasium oder dessen Schüler vor.

Wir berichten weiter.

Vor einem guten Jahr gab es im Sauerland schon einmal einen Amokalarm: An einem Hüstener Gymnasium hatte ein 17-jähriger Schüler per WhatsApp angekündigt, eine Sportstunde zu "reinigen". Die Polizei nahm den Jugendlichen fest.

Quelle: wa.de