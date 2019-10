Asylbewerber (53) droht mit Suizid: SEK-Einsatz im Märkischen Kreis

Mann aus Aserbaidschan verbarrikadiert sich in Wohnung

+ © Markus Klümper © Markus Klümper

Ein Asylbewerber (53) aus Aserbaidschan, der abgeschoben werden sollte, hat sich am Montagmorgen in seiner Wohnung in Iserlohn verbarrikadiert und damit gedroht, sich das Leben zu nehmen. SEK-Beamte konnten den Mann schließlich überwältigen.