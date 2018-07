Reiseapotheke: Diese Medikamente müssen mit in den Urlaub

Hamm/Soest/Lüdenscheid - Die Sommerferien beginnen in einer Woche und viele packen im Geiste schon die Koffer. Was im Urlaub nicht fehlen darf, ist eine Reiseapotheke. Welche Medikamente unbedingt ins Gepäck gehören, erklärt ein Hammer Apotheker.

"Von Pauschalangeboten - wie dem Verbandskoffer fürs Auto - halte ich nichts", sagt Werner Cobet, Inhaber der Adler-Apotheke an der Pauluskirche. "Die Reiseapotheke sollte genauso individuell zusammengestellt werden wie die Reise." Urlaubsziel, Anreiseart, die geplanten Aktivitäten und die medizinische Versorgung im Urlaubsland bestimmen, was gebraucht wird, sagt der Apotheker.

Alle Empfehlungen gibt's im Video:

In die Reiseapotheke gehören grundsätzlich alle Medikamente, die auch in der Hausapotheke zu finden sind. Ergänzt werden sie um die Medizin gegen typische Reisebeschwerden.

Der Apotheker empfiehlt, die Medikamente in der Originalpackung mit Beipackzettel in einer separaten kleinen (Kühl-)Tasche zu transportieren.

Weitere Tipps:

Es sollten Arzneimittel ausgewählt werde, die sich im Vorfeld der Reise bereits bewährt haben und gut vertragen werden.

In einigen Ländern sind Arzneimittel zwar günstiger als in Deutschland, allerdings sind die Qualitätsanforderungen sind überall so hoch. Vor allem außerhalb Europas sind Fälschungen im Umlauf, mit denen man seine Gesundheit aufs Spiel setzen kann.

Wichtig ist ein Blick auf das Verfallsdatum des Medikaments. Das Datum gilt bei Flüssigkeiten und Salben nur für ungeöffnete Packungen.

Bei Reisen in warme Länder ist es ebenfalls wichtig, die Lagerungshinweise zu beachten. Geschmolzene Schmerz- oder Fieberzäpfchen helfen im Bedarfsfall nicht mehr.

Müssen Medikamente üblicherweise zu festen Zeiten eingenommen werden, ist es ratsam, sich bei Fernreisen vorab zu erkundigen, wie groß die Zeitverschiebung ist. Die Wirkung einiger Medikamente kann beeinträchtigt werden, wenn der Einnahme-Rhythmus nicht eingehalten wird.

Quelle: wa.de