Patient greift Notfallsanitäter an, die sein Leben retten wollen

Iserlohn - Schläge statt Hilfe: Ein Patient hat die Besatzung eines Rettungswagens tätlich angegriffen. Obwohl er in Lebensgefahr schwebte.

Seltsame Szenen ereigneten sich bei einem internistischen Notfall am Donnerstag in einer Wohnung am Hombruch in Iserlohn. Der Notarzt stufte die Lage des 23-jährigen Mannes als akut lebensbedrohend ein, weshalb ein Transport ins Krankenhaus nötig war.

Doch es dauerte, bis der Patient im Krankenwagen war. Bereits gegenüber den ersten Helfern verhielt sich der langsam zu Kräften kommende Patient aggressiv. Auf die Notfallsanitäter ging er nun mit erhobenen Händen los. Es kam zu einer regelrechten Rangelei.

Der 23-Jährige schlug einem Helfer die Brille aus dem Gesicht und warf mit Beleidigungen um sich. Erst die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Mann fixieren. Auch sie bedachte der Mann mit einem Schwall von Fäkalausdrücken und Beleidigungen.

Mit vereinten Kräften konnte der Iserlohner am Ende doch in den Rettungswagen und ein Krankenhaus gebracht werden. Damit ihm geholfen werden konnte.

Quelle: wa.de