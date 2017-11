Altenas Bürgermeister Hollstein mit Messer angegriffen

[Update, 1.45 Uhr] Altena - Auf Altenas Bürgermeister Andreas Hollstein ist am Montagabend ein Attentat verübt worden! Der Täter attackierte Hollstein mit einem 30 Zentimeter langen Messer. Der CDU-Politiker wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, ist mittlerweile aber offenbar wieder zuhause bei seiner Familie.

Der 57-jährige Hollstein wurde um 20.04 Uhr in einer Döner-Bude in der Marktstraße in der Altenaer Innenstadt mit einer 30 Zentimeter langen Klinge attackiert und in ein Krankenhaus gebracht. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins Spiegel rammte der Angreifer Hollstein das Messer in den Hals.

"Er soll nicht schwer verletzt worden sein", wurde am späten Abend ein Sprecher der ermittelnden Staatsanwaltschaft Hagen zitiert. Mehr Details sollen am Dienstag mitgeteilt werden.

Gegenüber Lokalstimme.de sagte der Bürgermeister in der Nacht: „Ich habe zupackende Menschen an meiner Seite gehabt und bin froh dass ich noch lebe!“

Hollstein verbringt die Nacht offenbar zuhause. Sebastian Reddig von RTL West twitterte um kurz vor Mitternacht: "Gute Nachrichten: Bürgermeister von #Altena, Andreas Hollstein, antwortet mir gerade per E-Mail: Ihm geht es den Umständen entsprechend gut, ist zuhause bei seiner Familie!"

Hier soll am Abend der Bürgermeister von #Altena, Dr. Andreas Hollstein (CDU), mit einem Messer angegriffen worden sein. pic.twitter.com/1NPHaO5UT5 — Andreas Wegener (@Andreas_Wegener) 27. November 2017

Der Angreifer wurde festgenommen. Nach unbestätigten Informationen handelt es sich bei dem Täter um einen 56-jährigen Deutschen. Der Mann war angeblich alkoholisiert und soll die Politik Hollsteins lautstark kritisiert haben.

+ Dönerbuden-Besitzer Demir Abdullah wurde Zeuge der Messerattacke gegen Bürgermeister Hollstein © dpa

Der Besitzer der Dönerbude, Demir Abdullah (60), sagte gegenüber der Bildzeitung: „Der Bürgermeister kam rein, bestellte einen Döner. Der Täter ging wenige Minuten danach auf ihn zu, fragte, ob er der Bürgermeister sei. Er beschwerte sich, dass Hollstein immer mehr Ausländer nach Altena holen würde. Er war sehr betrunken“, zitiert die Bild Abdullah.

+ Der Tatort in der Altenaer Innenstadt © dpa

So reagierte das Netz auf die Messer-Attacke

Abdullah selbst, der nach Bild-Informationen den Täter nach der Attacke von Hollstein wegzog, und ein weiterer Mitarbeiter des Lokals seien verletzt worden.

Altena wurde bundesweit bekannt, weil es mehr Flüchtlinge aufnimmt, als es nach dem Verteilschlüssel aufnehmen müsste. Erst im Mai war Altena von Kanzlerin Angela Merkel mit dem Nationalen Integrationspreis ausgezeichnet worden.

NRW-Ministerpräsident Laschet: "Verabscheuungswürdig"

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet verurteilte die Tat in einer ersten Stellungnahme mit den Worten: „Diese Taten sind verabscheuungswürdig.“ Laschet erfuhr von dem Angriff auf Hollstein bei der Verleihung des NRW-Staatspreises an den deutsch-iranischen Schriftsteller Navid Kermani in Köln.

Ministerpräsident @ArminLaschet am Rande der Staatspreis-Verleihung an Navid #Kermani in Köln, wo er die Leistung von Bürgermeister Andreas #Hollstein zeitlich unmittelbar vor dem Angriff erwähnte und von einem gemeinsamen Besuch mit Kermani bei Hollstein in #Altona berichtete: pic.twitter.com/uHJ7Jhsu22 — Staatskanzlei NRW (@NRWpunktDE) 27. November 2017

Der Ministerpräsident hatte in seiner Laudatio Altena als leuchtendes Vorbild für Weltoffenheit gepriesen, das auch Kermani begeistert habe.

NRW-Ministerpräsident Laschet zum Angriff auf den Bürgermeister von #Altena / Sauerland pic.twitter.com/R9cvwj4qqS — Christof Schneider (@chschneider73) November 27, 2017

Das Attentat hat große Bestürzung hervorgerufen - über parteipolitische Grenzen hinaus. Auch Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) äußerte sich in der Nacht und wünschte Hollstein gute Besserung:

Schreckliche Nachricht aus Altena. Gute Besserung, BM Andreas Hollstein @Hollstein63. Dürfen niemals akzeptieren, dass Menschen attackiert werden, nur weil sie anderen helfen. In unserem Land darf kein Platz sein für Hass und Gewalt. https://t.co/8GBqqEEjJe — Heiko Maas (@HeikoMaas) 27. November 2017

Wir berichten weiter.

Quelle: wa.de