Altenas Bürgermeister Hollstein im Gericht: "Entweder jetzt sterben oder eingreifen"

Als Zeuge im Prozess gegen den Messerangreifer

+ © d pa Altenas Bürgermeister Dr. Andreas Hollstein traf im Gerichtssaal auf den Angreifer. © d pa

Altena/Hagen - Ein Mann hält Altenas Bürgermeister Dr. Andreas Hollstein im November in einem Imbiss ein Messer an den Hals und droht, ihn abzustechen. Vergeben will ihm Hollstein nicht. Das sagte er am Freitag als Zeuge vor Gericht.