Gast in Kneipe von fliegendem Tisch getroffen: Polizei setzt Reizgas gegen Randalierer ein

Nicht nur mit Beleidigungen haben zwei Randalierer um sich geworfen: Auch ein Tisch ist durch die Kneipe geflogen.

Zwei Männer haben in einer Kneipe im MK Alkohol getrunken

Plötzlich sind die beiden ausgerastet - auch ein Tisch flog durch die Gaststätte

Polizei setzt Reizgas gegen Randalierer ein

Altena/ Iserlohn - Zwei Männer, ein 25-jähriger Altenaer und ein 26-jähriger Iserlohner, hatten am Sonntag über mehrere Stunden in einer Gaststätte Alkohol getrunken. Plötzlichen fingen sie an, andere Gäste anzumachen, "der Wirt bat sie, ihre Deckel zu bezahlen und zu gehen", schildert die Polizei das Geschehen. Dann sind die beiden Männer ausgerastet.

Dabei griffen sie zu groben Mitteln: Es gingen zwei Lampen und mehrere Gläser gingen zu Bruch, auch ein Tisch flog durch den Raum, der "mit verbogenem Bein in der Ecke liegen blieb", heißt es. Ein anderer Gast wurde außerdem von ihm getroffen, er wurde allerdings nicht verletzt, berichtet come-on.de*. Doch nicht nur der Tisch flog durch die Kneipe, ihm folgten etliche Beleidigungen.

Randale in Kneipe im MK: Polizisten setzen Reizgas ein

Nach dem Ausraster, prellten die beiden Männer aus dem MK die Zeche, und verließen die Kneipe. Dank eines Zeugen, der die beiden verfolgte, konnten die Polizeibeamten die Randalierer in der Sundernallee antreffen.

Die Streithähne hatten wohl noch nicht genug: Der 25-jährige Altenaer war wohl auf Krawall gebürstet und beleidigte die Einsatzkräfte. Doch damit nicht genug: Plötzlich soll er auf die Polizeibeamten losgegangen sein. Diese setzten Reizgas zur Abwehr ein, überwältigten ihn und brachten ihn ins Gewahrsam, teilt die Polizei mit.

Randalierer im MK: Anzeigen nach Krawall in Kneipe

Gegen ihn läuft nun ein Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, berichtet die Polizei. Außerdem erwarten ihn und seinen 26-jährigen Trinkkumpan Anzeigen wegen Zechbetrugs, Beleidigung und Sachbeschädigung.

Ein Randalierer aus Menden ist vor der Polizei abgetaucht - in der Ruhr. Damit löste er einen Großeinsatz aus. Es ging heiß her im Märkischen Kreis am Wochenende: In Nachrodt zerstörten bislang Unbekannte eine Imbissbude, während in Polizei entdeckt Waffenlager im Wochenendhaus entdeckte.

