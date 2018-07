Ein Toter und ein Schwerstverletzter nach Explosion in Einfamilienhaus in Altena 

Gebäude in Evingsen einsturzgefährdet

[Update 17.10 Uhr] Altena - Ein Toter und ein Schwerverletzter - so lautet die bittere Bilanz nach einem Hausbrand in Evingsen, der sich am späten Nachmittag ereignete. Das Haus ist nun unbewohnbar und einsturzgefährdet.