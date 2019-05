39-Jähriger stirbt nach Sturz von Balkon an der Bahnhofstraße in Altena - es war ein tragischer Unfall

[Update, 23.15 Uhr] Altena - Kein Gewaltverbrechen, kein Suizid: Bei dem Sturz eines 39-Jährigen vom Balkon beziehungsweise Dach eines Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße in Altena handelt es sich um einen tragischen Unfall, wie die Polizei mitteilte. Der Einsatzort ist geräumt, die Straße wieder frei.

Gegen 20.30 Uhr kam es zu dem tragischen Sturz vom Balkon beziehungsweise Dach des Hauses an der Bahnhofstraße, teilt die Polizei mit. Der 39-jährige Wohnungsinhaber hatte demnach seinen Wohnungsschlüssel vergessen und wollte über das Dach auf seinen Balkon im dritten Obergeschoss klettern, um durch die geöffnete Balkontür in seine Wohnung zu gelangen.

Dabei stürzte er und fiel in die Tiefe. Der hinzugezogene Notarzt und die Besatzung des angeforderten Rettungshubschraubers konnten dem Gestürzten nicht mehr helfen. Er starb noch an der Unglücksstelle. Die Ermittlungen dauern an.

Zunächst war die Lage unübersichtlich gewesen - lediglich eine suizidale Absicht wurde schnell ausgeschlossen. Demnach war zwischendurch auch ein Gewaltverbrechen - etwa ein Schubs vom Balkon - in Betracht gekommen. Zwei Personen waren von der Polizei festgenommen und zur Vernehmung auf die Wache nach Lüdenscheid gebracht worden. Wie sich nun offenbar herausstellte, tragen sie keine Verantwortung für das Geschehen.

So lautete unsere erste Berichterstattung:

Ein 39-Jähriger Mann ist aus acht Metern Höhe vom Balkon eines Hauses an der Bahnhofstraße in Altena gestürzt und noch an der Unfallstelle gestorben. Nach ersten Angaben der Polizei wird derzeit nicht von einer suizidalen Absicht ausgegangen. Zwei Personen sind festgenommen worden. Die Einsatzstelle ist inzwischen geräumt.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist der 39-Jährige Mann aus acht Metern Höhe von dem Balkon gestürzt und noch an der Unglücksstelle an seinen Verletzungen gestorben. Von einer suizidalen Absicht gehe man nicht aus, hieß es seitens der Polizeileitstelle, ansonsten seien die Umstände aber noch völlig unklar, es werde in alle Richtungen ermittelt.

In Betracht kommen demnach ein Unfall oder ein Gewaltverbrechen. Zwei Personen sind am Ort des Geschehens verhaftet worden und nach Aussage der Polizei zur Vernehmung auf die Polizeiwache nach Lüdenscheid gebracht worden.

+ Viele Einsatzkräfte halfen an der Bahnhofstraße. © Klümper



Die Kriminalpolizei ermittelt. Vor Ort war nach Informationen unserer Redaktion die Rede davon, dass möglicherweise eine Mordkommission eingesetzt wird.

Das Haus, von dessen Balkon der Mann stürzte, befindet sich in unmittelbarer Nähe des Aldi-Marktes an der Bahnhofstraße. Die Einsatzstelle war weiträumig abgesperrt - ein Großaufgebot von Kräften im Einsatz. Drei Streifenwagen der Polizei, Rettungswagen, Notarzt, zwei Feuerwehrwagen und nicht zuletzt ein Hubschrauber fanden sich vor Ort ein. Der Hubschrauber hob ohne Patienten an Bord wieder ab - da der Mann an der Bahnhofstraße starb.

Weitere Personen wurden nach Auskunft der Polizeileitstelle nicht verletzt, auch eine psychologische Betreuung von Personen vor Ort habe nicht stattgefunden.

Wir berichten weiter

Quelle: wa.de