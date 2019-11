Aggressiver Mann (34) wird festgenommen - dann greift er Polizei an

Nachdem die Polizei ihn festnahm, ist ein 34-jähriger Rumäne am Mittwoch ausgerastet. Eigentlich ist die Polizei gerufen worden, weil der Mann ohne Fahrschein in der Bahn unterwegs war. Schnell hat sich herausgestellt: Das ist nicht sein einziger Verstoß gewesen.

Hagen/Dortmund - Gegen Mittag wurde die Bundespolizei gerufen, weil ein 34-jähriger Rumäne in einem Zug von Hagen nach Dortmund mitfuhr - aber ohne Fahrschein.

Als die Beamten den Mann überprüften, stellte sich heraus, dass er mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Er wurde wegen Nötigung und Diebstahl zu einer Geldstrafe von 1.500 Euro verurteilt. Weil er die Summe nicht zahlen konnte, nahm ihn die Polizei fest.

Der Mann wurde laut Polizei immer aggressiver und schlug in der Gewahrsamzelle gegen Wände und Tür.

Die Beamten wollten den Mann beruhigen - aber ohne Erfolg. Er versuchte demnach einen Polizisten zuschlagen. Der Schlag wurde abgewehrt und der 34-Jährige zur Verbüßung einer ersatzweisen Freiheitsstrafe von 70 Tage in die JVA eingeliefert.

Quelle: wa.de