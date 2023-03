Zukunft wieder offen? A46-Lückenschluss wird doch vorerst weiter geplant

Der A46-Lückenschluss wird doch weiter geplant. © Straßen NRW

Die Planung für den A46-Lückenschluss läuft doch vorerst weiter. Der Koalitionsausschuss in Berlin habe keine Klarheit geschaffen, erklärte NRW-Verkehrsministe Krischer.

Wickede – Eigentlich war das Projekt bereits beerdigt. Landesverkehrsminister Oliver Krischer hatte am Dienstag faktisch einen Planungsstopp für „46sieben“ (Lückenschluss der A46 zwischen Hemer und Menden und Weiterbau der mehrspurigen Bundesstraße 7 bis Neheim) verkündet. Mit Verweis auf das verfügbare Personal hatte das NRW-Verkehrsministerium erklärt, priorisieren zu müssen und deshalb zunächst auf Instandsetzung des vorhandenen Bestandes und nicht auf Neubau beziehungsweise Weiterbau zu setzen. Weil der Koalitionsausschuss in Berlin aber keine Klarheit geschaffen habe, läuft die Planung jetzt – vorerst – doch weiter, hieß es nun aus dem Ministerium.

„Es kommt jetzt auf die angekündigte Überprüfung des Bundesverkehrswegeplans an. Das bedeutet, die Planung läuft weiter“, twitterte Verkehrsminister Krischer. Damit scheint die Zukunft des Lückenschlusses nun also wieder offen zu sein. Denn Krischer kündigte über das soziale Netzwerk weiterhin an, mit dem Bund über das Projekt A46/B7 sprechen zu wollen: „Um Klarheit zu schaffen, wie es weitergeht.

Krischer würde das Projekt am liebsten stoppen. So hatte er am Dienstag auf überdurchschnittlich hohe Eingriffe in die Natur verwiesen, die mit einer Realisierung von „46sieben“ verbunden wären. Zudem gebe es in der Region „keinen Konsens über die etwa 20 Kilometer lange A46/B7n-Trasse“. Denn immer mehr Kommunen hatten den Lückenschluss abgelehnt. Zuletzt im Dezember die Stadt Arnsberg und erst in der vergangenen Woche die Gemeinde Ense.

A46-Lückenschluss: Wird das Projekt „46sieben“ realisiert?

Auf der Liste mit 144 Autobahnprojekten, die Thema im Koalitionsausschuss der Ampel in Berlin war, steht der Lückenschluss der A46 nicht. Diese 144 Projekte aus dem Bundesverkehrswegeplan sollen nun beschleunigt realisiert werden. Im aktuell gültigen Bundesverkehrswegeplan wird der Autobahn-46-Lückenschluss gleichwohl weiter als „vordringlich“ aufgeführt.

Die NRW-CDU als Koalitionspartner der Grünen verweist auf den Koalitionsvertrag. Diesem ist zu entnehmen, dass bis zu einer Novellierung des Bundesverkehrswegeplans „die laufenden Projekte weiterbearbeitet“ werden.