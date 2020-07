A45 am Wochenende in beide Richtungen zu: Vollsperrung wegen Brückenabriss

Märkischer Kreis - Die Schilder stehen und weisen auf die Streckensperrung zwischen den Anschlussstellen Lüdenscheid-Nord und Hagen-Süd hin. Auf Anfrage bestätigte Straßen.NRW die bevorstehende Vollsperrung. Der Grund ist der Abriss einer Autobahnbrücke.

Bereits seit mehreren Monaten laufen die Vorbereitungen für den Abriss der maroden Brücke "Rumscheid-Bölling". Inzwischen wurde eine Behelfsbrücke errichtet, über die zwischenzeitlich die Straße "Nimmertal" verlaufen soll. Auch das Provisorium wird weichen, wenn die neue Autobahnbrücke steht. Die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm investiert dort in Abriss und Neubau 3,8 Millionen Euro.

Nun steht der Abriss an. Dafür wird die A45 zwischen den Anschlussstellen Lüdenscheid-Nord und Hagen-Süd am kommenden Wochenende in beide Fahrtrichtungen ab Samstag, 11. Juli, um 20 Uhr, voll gesperrt. Noch in der Nacht wird das 58 Meter lange Brückenbauwerk aus dem Jahr 1966 beseitigt.