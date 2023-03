Unfälle durch Glätte und Schnee auf der A45 – Lkw stehen quer

Von: Hannah Decke

Auto- und Lkw-Fahrer müssen am Dienstagmorgen auf der A45 Geduld mitbringen. Durch Schnee und Glätte gab es mehrere Unfälle, die zum Glück harmlos ausgingen.

Sauerland - Der Winter hat sich kurzfristig zurückgemeldet und bringt uns Schnee und Frost nach NRW. Am Dienstagmorgen (7. März) kann es glatt sein auf den Straßen. Im Sauerland sorgte die Glätte für mehrere kleinere Unfälle. Zwei Lkw stehen auf der A45 quer. Bislang blieb es allerdings nur bei Sachschäden.

Die Fahrspuren der Autobahn seien schneebedeckt, berichtet eine Sprecherin der Polizei Dortmund im Gespräch mit wa.de. Es ist also kein großes Schneechaos, das sich am Dienstagmorgen im Sauerland abspielt – für zwei Lkw wurde die Glätte auf der A45 aber trotzdem zum Verhängnis.

Laut Polizei hat sich gegen 4.50 Uhr an der Ausfahrt Meinerzhagen in Fahrtrichtung Hagen ein Lkw verkeilt. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. In die andere Fahrtrichtung steht ein Lkw zwischen Drolshagen und Olpe quer. Der Verkehr kann nach Angaben der Polizeisprecherin aber an der Unfallstelle vorbeifahren.

Zwischen Olpe und Lüdenscheid staut sich der Verkehr. Auto- und Lkw-Fahrer sollten vorsichtig fahren. Es besteht Glatteisgefahr, zudem kann es im Laufe des Tages weiterhin schneien.