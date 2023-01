Eisglätte auf der A45: Unfall führt zu Sperrung der Autobahn

Von: Simon Stock

Ein Unfall auf eisglatter A45 hat am Montagmorgen für Chaos im Berufsverkehr gesorgt. Die Autobahn war über eine Stunde lang gesperrt.

Hamm - Autofahrer auf der A45 müssen am Montagmorgen (16. Januar) aufpassen: Stellenweise ist es auf der Sauerlandlinie glatt. Am frühen Morgen sorgte ein Unfall wegen Eisglätte bei Meinerzhagen dafür, dass die NRW-Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund für mehr als eine Stunde gesperrt wurde.

Autobahn A45 Länge 257 km Bundesländer Nordrhein-Westfalen; Hessen; Bayern

Der Unfall ereignete sich gegen 5.10 Uhr. Nach Informationen der Polizei hat der Fahrer eines VW Golf auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verloren. Er krachte gegen eine Leitplanke, prallte zurück auf die Strecke und blieb dort quer zur Fahrbahn stehen. Ein nachnachfolgender BMW fuhr über Trümmerteile des Golf und wurde ebenfalls beschädigt.

Es gab keine Kollision zwischen den Fahrzeugen. Niemand wurde verletzt. Allerdings hatte der Unfall große Folgen: Die A45 musste für die Aufräum- und Abschlepparbeiten im frühen Berufsverkehr für mehr als eine Stunde gesperrt werden. Erst um kurz vor 7 Uhr war die Bahn wieder frei. Der Stau löste sich langsam auf.

Eine Autofahrerin verlor auf der A2 nach einem Graupelschauer die Kontrolle über ihren Mercedes und krachte in die Leitplanke.