A45: Vollsperrung in beiden Richtungen steht an - wegen Brücke

Straßen.NRW sperrt die Autobahn A45 wegen Bauarbeiten. Was Autofahrer jetzt wissen müssen.

Straßen.NRW sperrt die A45 wegen Bauarbeiten.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord.

Verkehr wird künftig über Behelfsbrücke geleitet

Lüdenscheid/Hagen - Wie der Straßenbaulastträger Straßen.NRW am Mittwoch (10. Juni) mitteilte, wir die A45 in beiden Fahrtrichtungen von Samstagabend (13. Juni) um 20 Uhr bis Sonntagmittag (14. Juni) zwischen den Anschlussstellen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord gesperrt.

Umleitungen sind dann ausgeschildert. Schon jetzt weisen Hinweisschilder auf die bevorstehende Sperrung hin.

Sperrung auf A45 zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord

Für den Neubau der Brücke "Rumscheid-Bölling" muss eine Behelfsbrücke über die A45 gebaut werden. Über diese Behelfsbrücke wird zukünftig der Verkehr der Straße "Nimmertal" laufen. In der Nacht wird der Überbau der Behelfsbrücke aufgelegt.

In den folgenden Tagen werden weitere Arbeiten an der Behelfsbrücke durchgeführt wie zum Beispiel das Verlegen von Versorgungsleitungen und Anschluss an die Basisstraßen. Vor Inbetriebnahme erfolgt eine Brückenprüfung an der Behelfsbrücke. Wegen eines Bombenfunds musste eine weitere Autobahn, die durch den MK führt, zeitweise gesperrt werden.

A45: Brücke kann die Lasten nicht mehr aufnehmen

Zum Hintergrund: Die A45-Brücke "Rumscheid-Bölling" kann die heutigen Lasten nicht mehr aufnehmen und muss ersetzt werden. Sie wurde 1966 gebaut, ist 58 Meter lang, sechs Meter breit und hat und eine Fläche von 349 Quadratmeter.

Auf dem Bauwerk verläuft die Straße "Nimmertal", unter ihr die A45. Die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm investiert dort in den Neubau 3,8 Millionen Euro aus Bundesmitteln.

Quelle: wa.de