Reifenplatzer und Unfall auf der A45: Verletzter Fahrer muss ins Krankenhaus - Fahrstreifen gesperrt

Unfall auf der A45 bei Lüdenscheid nach einem Reifenplatzer: Ein Autofahrer, der die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, wurde verletzt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Lüdenscheid - Auf der A45 ist einem Autofahrer am Samstagnachmittag ein Reifen geplatzt - doch das war nicht das Schlimmste. Das Auto geriet in Höhe der Anschlussstelle Lüdenscheid gegen 16 Uhr durch den Schaden außer Kontrolle, es kam zum Unfall. Dabei verletzte sich der Fahrer und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Wagen entstand nach Angaben der Polizei „nicht unerheblicher Sachschaden“.

Die Feuerwehr wurde ebenfalls alarmiert, konnte sich aber im Wesentlichen darauf beschränken, die Einsatzstelle abzusichern und die Batterie des Unfallwagens abzuklemmen. Nach etwa einer halben Stunden konnten die Feuerwehrleute wieder einrücken.

Reifenplatzer und Unfall auf der A45 bei Lüdenscheid - Verkehr kann vorbeifließen

Obgleich ein Fahrstreifen sowie die Einfädelspur in Fahrtrichtung Dortmund derzeit noch gesperrt sind, gibt es keinen Stau. Der Verkehr kann an der Unfallstelle vorbeifließen. Genaue Angaben zum Unfallhergang liegen noch nicht vor, es handelt sich aber wohl um einen Alleinunfall.

